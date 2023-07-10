Новости
Продукция из лосося также вошла в список для получения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами

Правительство определилось с продукцией для вычета

Правительство выпустило распоряжение для получения рыбодобытчиками налоговой преференции в связи с переработкой. Предприятия смогут оформить вычет по уплате сбора за пользование водными биоресурсами при выпуске продукции из минтая, сельди, лососей, трески и пикши.

Напомним, что в конце прошлого года были приняты изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. В частности, предусмотрена возможность получения предприятием вычета по уплате сбора по одному из трех оснований. В их число вошло и производство определенных видов продукции.

Распоряжением от 6 июля 2023 г. № 1819 правительство определило такой список. Как сообщает корреспондент Fishnews, для Дальневосточного бассейна в перечень вошли филе, мясо рыбы (включая фарш), мука из минтая, филе, мясо (включая фарш) трески, филе и мука из сельди, филе и фарш из тихоокеанских лососей. На Северном бассейне — филе и мясо рыбы (включая фарш) из трески и пикши.

В зачет может идти продукция, произведенная как на судах, так и на береговых заводах. Власти ранее отмечали, что хотят с помощью вычета стимулировать выпуск продукции глубокой переработки. Распоряжение вступило в силу с 7 июля.

Распоряжение правительства смотрите в прикрепленном файле.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба» Николай МОСКАЛЬЦОВ

Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба»

Николай МОСКАЛЬЦОВ

90% нашего бизнеса держится на рыбаках

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Привлекаем молодежь новыми направлениями

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Новые заводы открыли нам дополнительные возможности

Генеральный директор компании «МорАвиаСервис» Павел САДОВНИКОВ

Генеральный директор компании «МорАвиаСервис»

Павел САДОВНИКОВ

Мы знаем цену судосуткам

Все интервью

Личное мнение

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Как и почему меняется цена на красную рыбу

Все материалы

Крупным планом

Представители рыбной отрасли позитивных оценок отказа от исторического принципа не разделяют

Доклад ФАС: взгляд отраслевого сообщества

Отраслевое сообщество давно добивается пересмотра норматива по мышьяку в продукции из водных биоресурсов

О мышьяке и рыбе

Судно «Карелия-2». Фото Степана Галкина

Будущих моряков закаляют в рейсах

Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

Завод начинается с заказа

События

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.