Правительство определилось с продукцией для вычета

Правительство выпустило распоряжение для получения рыбодобытчиками налоговой преференции в связи с переработкой. Предприятия смогут оформить вычет по уплате сбора за пользование водными биоресурсами при выпуске продукции из минтая, сельди, лососей, трески и пикши.

Напомним, что в конце прошлого года были приняты изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. В частности, предусмотрена возможность получения предприятием вычета по уплате сбора по одному из трех оснований. В их число вошло и производство определенных видов продукции.

Распоряжением от 6 июля 2023 г. № 1819 правительство определило такой список. Как сообщает корреспондент Fishnews, для Дальневосточного бассейна в перечень вошли филе, мясо рыбы (включая фарш), мука из минтая, филе, мясо (включая фарш) трески, филе и мука из сельди, филе и фарш из тихоокеанских лососей. На Северном бассейне — филе и мясо рыбы (включая фарш) из трески и пикши.

В зачет может идти продукция, произведенная как на судах, так и на береговых заводах. Власти ранее отмечали, что хотят с помощью вычета стимулировать выпуск продукции глубокой переработки. Распоряжение вступило в силу с 7 июля.

Распоряжение правительства смотрите в прикрепленном файле.

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