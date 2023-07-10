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Накануне Дня рыбака на Сахалине провели торжественное мероприятие для работников и ветеранов отрасли. Фото Артура Петросяна

Сахалин поздравил своих рыбаков

Накануне Дня рыбака на Сахалине провели торжественное мероприятие для работников и ветеранов отрасли. Традиционно активное участие в подготовке праздника принял рыбопромышленный бизнес региона.

Поздравление состоялось в Сахалинском областном центре народного творчества. Бывшие работники рыбного хозяйства собрались из разных муниципалитетов благодаря поддержке районных администраций. Кроме того, мероприятие помогла организовать Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. «Мы никогда не забываем наших ветеранов отрасли!» — отметил президент АРСО Максим Козлов.

Заместитель председателя правительства региона Антон Зайцев обратил внимание: День рыбака на Сахалине и Курилах давно вышел за рамки профессионального и стал по-настоящему народным.

В региональном министерстве по рыболовству подчеркнули, что гордятся рыбопромышленниками, которые год от года расширяют и модернизируют производство, запускают современные береговые комплексы по переработке, развивают промысел, приобретают флот, заботятся о воспроизводстве ресурса, строя лососевые рыбоводные заводы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ветеранов и других гостей ждали блюда из рыбы и морепродуктов и концертная программа. Не обошлось, конечно, без поздравлений и вручения наград за добросовестный труд. Да и просто — это был отличный повод увидеться и вспомнить рыбацкое прошлое. В итоге все остались довольны встречей.

Отметили День рыбака и в районах. Например, в Корсаковском городском округе праздник состоялся в поселке Пригородное на берегу Анивского залива. Кроме почетных грамот и благодарственных писем, для гостей подготовили насыщенную программу — различные интерактивные площадки.

Здесь также поддержку оказали АРСО и рыбацкая компания «Монерон.

Рыбопромышленники надеются, что смогут и дальше помогать Корсакову устраивать такие добрые праздники. Впереди день города и рыболовные компании уже собирают ингредиенты для хемультана — любимого сахалинцами супа из рыбы и морепродуктов по-корейски.

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Fishnews

  • Накануне Дня рыбака на Сахалине провели торжественное мероприятие для работников и ветеранов отрасли. Фото Артура Петросяна
  • Ветеранов и других гостей ждали блюда из рыбы и морепродуктов и концертная программа. Фото Артура Петросяна
  • Мероприятие стало отличным поводом увидеться и вспомнить рыбацкое прошлое. Фото Артура Петросяна
  • День рыбака отметили и в поселке Пригородное на берегу Анивского залива. Фото предоставлено администрацией Корсаковского городского округа
  • Для гостей подготовили насыщенную программу. Фото предоставлено администрацией Корсаковского городского округа
  • Для гостей подготовили насыщенную программу. Фото предоставлено администрацией Корсаковского городского округа
  • Участники праздника остались довольны. Фото предоставлено администрацией Корсаковского городского округа
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