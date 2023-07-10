Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортом из Японии

Российская санитарная служба отреагировала на информацию о планах Японии сбросить в океан воду со станции «Фукусима-1». Ведомство решило усилить контроль при ввозе и обороте рыбы и морепродуктов из Страны восходящего солнца.

Роспотребнадзор поручил территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию рыбной продукции из Японии, а также ее контроль в обороте.

Такие меры предпринимаются для того, что не допустить поступление в оборот произведенной в Японии продукции с повышенным содержанием радионуклидов, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Сейчас, уточнили в Роспотребнадзоре, поставка пищевой продукции в Российскую Федерацию из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным японским компетентным органом. Этот документ подтверждает содержание радиоактивных веществ в продукции на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством. Также необходимо приложение к декларации справки о результатах содержания радиоактивного цезия.

В федеральной службе подчеркнули, что держат ситуацию на особом контроле.

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