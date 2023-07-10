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Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Александр Панин: Без господдержки континентальные рыбопереработчики не выйдут на внешние рынки

Планы по распространению господдержки сельхозпроизводителей на предприятия рыбопереработки пока буксуют, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин. Без помощи государства подавляющее большинство предприятий не выйдут на внешние рынки, считает он.

В последние годы Рыбный союз прорабатывал два направления мер господдержки, сообщил Fishnews Александр Панин. Первое — включение рыбоперерабатывающих предприятий объединения в перечень системообразующих.

«Вопрос находится в глубокой стадии продвижения: его должны были вынести на соответствующую правительственную комиссию. Пока у нас нет информации о вынесении, но есть информация о том, что он включен в план обсуждения правкомиссии, и мы ждем решения. Вместе с тем хотелось бы отметить, что решение этого вопроса находится на парламентском контроле в Совете Федерации», — отметил он.

Второе направление — это предоставление предприятиям рыбопереработки, не связанным с добычей водных биоресурсов, возможности получения льготных кредитов по постановлению правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528.

«К сожалению, в этой части за последние девять месяцев никаких существенных подвижек нет. На различных уровнях нам дали понять, что, учитывая текущую ситуацию в стране, денег на нас нет. С точки зрения государства, мы не приоритетная отрасль, которая нуждается в поддержке. И это направление пока заморожено», — подчеркнул собеседник Fishnews.

По его словам, для континентальных рыбопереработчиков существует теоретическая возможность получить субсидируемые кредиты в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» (по постановлению правительства от 26 апреля 2019 г. № 512). Однако на практике эту помощь получает единственный член Рыбного союза — колхоз «За Родину».

«Все остальные члены союза — крупнейшие производители рыбной продукции сегмента B2C — экспортом не занимаются, поскольку не перекрывают потребности даже внутреннего рынка. Избыточного предложения на внутреннем рынке нет, и, по сути, нет даже потенциала, чтобы поставлять продукцию на экспорт. И этот потенциал не появится, пока не появятся новые перерабатывающие мощности либо не будут глубоко модернизированы уже существующие. А без мер господдержки — в условиях курсовой волатильности, колебаний цен на сырье и импортных ограничений — это вряд ли произойдет», — обратил внимание Александр Панин.

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