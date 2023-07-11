Диким дельфинам и китам закроют вход в шоу-бизнес

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О рыболовстве…». Будет запрещен вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях, а также использование этих животных для зрелищно-развлекательных мероприятий.

Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 314 вносит изменения в статьи 22 и 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также дополняет его статьей 29.5, сообщает корреспондент Fishnews.

Организации культуры смогут использовать добытые водные биоресурсы при осуществлении культурно-просветительской деятельности, но не для зрелищно-развлекательных мероприятий. При этом вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях запрещается. Таким образом дельфинарии и морские цирки будут пополнять «кадры» только животными, рожденными в неволе.

Кроме того, закон определяет основания и порядок возникновения права на добычу мормлеков. Указывается, что особенности их вылова устанавливаются правительством.

Документ вступит в силу 1 сентября 2024 г.

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