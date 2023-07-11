Дело о заморе на «БИОСе» завершилось приговором

В Астраханской области вынесен приговор бывшей сотруднице научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС». Суд признал, что халатность главного рыбовода привела к гибели 89 белуг и ущербу в 2,8 млн. рублей.

Фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

«Главный рыбовод научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО», достоверно зная об ухудшении гидрохимического режима, который может привести к гибели рыбы, не дала указания об увеличении подачи воды в один из прудов для водообмена и насыщения кислородом, а также проигнорировала критическое состояние высокого температурного режима в выходные дни в июле 2021 года», — рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Икрянинский районный суд назначил бывшему сотруднику научно-экспериментального комплекса наказание в виде штрафа. Кроме того, удовлетворен иск о возмещении ущерба в размере 2,8 млн рублей.

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