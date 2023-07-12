Производителям сурими приготовили базу для получения вычета

Минсельхоз дополнил список коэффициентов для расчета вычетов по сбору за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. В перечне появился показатель для фарша сурими из минтая.

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в нормы расхода добытых водных биоресурсов на единицу произведенной продукции, утвержденные приказом от 17 января 2023 г. № 22. Эти показатели должны применяться для расчета вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами в связи с переработкой. С помощью налоговых преференций власти рассчитывают поддержать выпуск продукции глубокой переработки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в общий список для Дальневосточного бассейна включен коэффициент по фаршу сурими мороженому из минтая.

Изменения внесены приказом Минсельхоза России от 7 июня 2023 г. № 555. Документ официально опубликован 11 июля.

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