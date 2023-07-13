Новый приказ уточнит судьбу отбракованных рыб в аквакультуре

Минсельхоз подготовил поправки в методику содержания ремонтно-маточных стад для аквакультуры. Планируется предусмотреть, что делать с отбракованными особями.

Проект приказа Минсельхоза о внесении изменений в Методику формирования, содержания, эксплуатации ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биоресурсов опубликован на портале regulation.gov.ru. Напомним, что ремонтно-маточные стада - это особи, которые используются в аквакультуре для воспроизводства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется уточнить, как необходимо поступать с отбракованными особями. Такая рыба может быть выпущена в естественную среду обитания. Если физическое состояние особей делает такой путь невозможным, рыба может быть уничтожена либо использоваться для питания работников рыбоводного хозяйства.

Отдельно оговорено, что допускается делать с отбракованными особями редких и находящихся под угрозой исчезновения водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России. Они могут быть выпущены в естественную среду, а также уничтожены в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и ветеринарным законодательством.

Специалисты ранее заявляли о проблеме отсутствия критериев выбраковки особей из ремонтно-маточных стад, которые считаются уже непригодными для воспроизводства.

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