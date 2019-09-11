11 сентября 2019 года

Осетров-«нахлебников» не могут снять с довольствия

Численность ремонтно-маточного стада байкальского осетра у регионального филиала Главрыбвода превысила 9 тыс. голов. Более 1,5 тысяч из них подразделение считает уже непригодными для искусственного воспроизводства, но вынуждено содержать из-за отсутствия критериев выбраковки.

Проблемные вопросы восстановления запасов байкальского осетра подняли на межрегиональном совещании во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews. Заместитель начальника Байкальского филиала Главрыбвода Занна Воронова напомнила, что запрет на промысел этой «краснокнижной» рыбы ввели еще в 1945 г.

«К сожалению, отсутствуют мероприятия по охране осетра, и работы по искусственному воспроизводству, по сути, в настоящее время сводятся к тому, чтобы нам хотя бы сохранить данный вид», – отметила докладчица.

Занна Воронова рассказала, что ремонтно-маточное стадо начали формировать с 1986 г. и сейчас оно выросло до 9 с лишним тысяч голов. «Почему так много? Объясняю. Дело в том, что отсутствуют критерии выбраковки, про которые мы неоднократно говорили», – подчеркнула замначальника филиала.

По ее словам, вопрос поднимался на секции аквакультуры научно-технического совета ЦУРЭН, были рассмотрены соответствующие предложения. Но все «где-то застряло в кулуарах – не знаем, каких уж ведомств», – констатировала Занна Воронова. Приказа Минсельхоза, утверждающего критерии выбраковки, до сих пор нет.

«Да, мы со своих позиций понимаем, что есть особи, которые непригодны уже для дальнейшего искусственного воспроизводства, есть методика формирования, где прописано, что выбраковываются непригодные для дальнейшей эксплуатации в ремонтно-маточном стаде. Тем не менее утвержденного критерия нет. Поэтому мы не можем дальше решить их судьбу», – обратила внимание докладчица.

Сейчас по внутренним критериям филиала выбраковано уже более полутора тысяч экземпляров, но эти рыбы продолжают находиться в садках.

«Мы их вынуждены содержать, и сколько это будет продолжаться – серьезный такой вопрос. Надо его обязательно решить в ближайшее время, потому что идет неэффективное использование денежных средств, – подчеркнула Занна Воронова. – Мы содержим их уже за внебюджет, кормим это стадо».

Fishnews