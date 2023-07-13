Для нового замглавы Росрыболовства определили зону ответственности

Заместителем руководителя Росрыболовства в июне был назначен Андрей Яковлев. Он будет курировать несколько направлений.

Напомним, что Андрей Яковлев был назначен заместителем руководителя Росрыболовства распоряжением правительства от 30 июня. Ранее он возглавлял Московско-Окское теруправление ведомства.

В должности заместителя руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев будет курировать деятельность управления флота, портов и международного сотрудничества, а также административное управление, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В системе Росрыболовства Андрей Яковлев работает с 2016 г.

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