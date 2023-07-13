На Камчатке определили условия традиционного лова лососей в Авачинской губе и Аваче

Региональная комиссия в Камчатском крае определила сроки добычи лосося в режиме традиционного рыболовства в Авачинской губе и реке Авача. Лов для представителей коренных народов разрешен в течение семи дней.

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб на Камчатке рассмотрела вопрос об открытии традиционного рыболовства в Авачинской губе и реке Авача.

Согласно протоколу заседания, период осуществления промысла на морских участках, а также в местах постановки орудий добычи в Авачинской губе и Аваче установлен с 26 июля по 1 августа. Проходных дней при этом не предусматривается, но будет действовать период пропуска с 22:00 до 6:00 ежедневно, сообщает корреспондент Fishnews.

В мае комиссия определила, что в Авачинском заливе (в том числе в Авачинской губе) и реке Авача открытие промысла в режиме традиционного рыболовства определяется специальным решением комиссии в зависимости от фактической динамики нерестового хода, на ограниченный период времени — семь дней во второй половине июля и семь дней во второй половине августа.

В целом вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае на 11 июля составил более 39 тыс. тонн.

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