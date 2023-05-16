Лососевая путина на Камчатке стартует с начала июня

В Камчатском крае установили сроки начала промышленного, традиционного и любительского лова тихоокеанских лососей.

Даты определила региональная комиссия по анадромным в соответствии с рекомендациями науки, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, в этом году регион сможет освоить более 382 тыс. тонн красной рыбы. Согласно протоколу заседания, сроки начала путины по тихоокеанским лососям и гольцам для промышленников и КМНС в крае следующие:

Восточное побережье

Западно-Беринговоморская зона , Олюторский район — с 15 июня.

Карагинская подзона:

- Олюторский район — с 5 июня (за исключением залива Корфа и впадающих в него рек);

- залив Корфа и впадающие в него реки — с 25 июня;

- Карагинский район — с 15 июня;

- Усть-Камчатский район (РЛУ № 865 (река Озерная), №№ 278, 279 (Залив Озерной) — с 15 июня.

Петропавловско-Командорская подзона:

- Алеутский муниципальный округ — с 1 июня;

- Усть-Камчатский район: Камчатский залив — с 8 июня, бассейн реки Камчатка — с 10 июня;

- Мильковский, Быстринский районы — с 21 июня;

- Елизовский район (за исключением рек, впадающих в Кроноцкий залив и реку Авача) — с 15 июля;

- Кроноцкий залив (участки №№ 262-267) и впадающие в него реки — с 7 июня;

- в Авачинском заливе (в т.ч. в Авачинской губе) и реке Авача открытие промысла в режиме традиционного рыболовства определяется специальным решением комиссии в зависимости от фактической динамики нерестового хода, на ограниченный период времени — 7 дней во второй половине июля и 7 дней во второй половине августа.

Западное побережье

Западно-Камчатская подзона:

- Пенжинский, Карагинский, Соболевский, Быстринский районы — с 11 июля;

- Тигильский район — с 20 июня.

Камчатско-Курильская подзона:

- Соболевский район — с 11 июля;

- Усть-Большерецкий район — с 11 июля, за исключением реки Озерная и морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) и РЛУ № 1081;

- в бассейне реки Озерная — с 20 июня;

- на морской акватории от РЛУ № 189 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) — с 22 июля при условии пропуска 500 тыс. производителей нерки в бассейн реки Озерная, определенного на основании данных оперативного мониторинга; открытие промысла определяется специальным решением комиссии на основании научных рекомендаций.

Также комиссия определила сроки начала осуществления любительского лова тихоокеанских лососей:

- в реках и озерах, за исключением рек Паратунка и Авача — с 1 июня, в реках Паратунка и Авача — с 5 июля;

- на морской акватории — в сроки, определенные для иных видов рыболовства.

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