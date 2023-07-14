Законопроект о ГЭЭ движется к принятию

Правительственная подкомиссия по контрольно-надзорной деятельности рассмотрела новую редакцию поправок в закон об экологической экспертизе и поддержала ее, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Заочное голосование проходило с 5 по 7 июля. Далее документ будет внесен на рассмотрение правкомиссии по законопроектной деятельности и после одобрения кабмина отправлен на рассмотрение в Госдуму. Об этом говорится в телеграм-канале ВАРПЭ, сообщает корреспондент Fishnews.

Ассоциация напомнила, что в обновленной редакции учтено несколько принципиальных замечаний рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства от экспертного и делового сообщества:

1) пастбищная аквакультура, за исключением осуществляемой в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, исключается из объектов государственной экологической экспертизы (ГЭЭ);

2) в отношении рыболовства исключается необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а госэкспертизе будут подлежать только материалы, обосновывающие ОДУ и его изменение.

«Кроме того, сокращается срок проведения ГЭЭ проектной документации аквакультуры до 20 рабочих дней вместо двух месяцев, уточняются предмет оценки экспертизы и отдельные положения федеральных законов, связанных с проведением ГЭЭ и ОВОС, в целях их однозначного толкования», — обратили внимание в ВАРПЭ.

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