Камчатка принимает на путину студентов из разных регионов

В составе студенческих отрядов на обработку рыбы в Камчатский край приедут около 600 молодых людей из 18 регионов страны. Ребят примут девять предприятий региона.

На протяжении пяти лет на территории Камчатского края организуется проект по трудоустройству студентов из разных уголков страны. Проект реализуется Татарстанским региональным отделением общественной организации «Российские студенческие отряды», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

В этом году для работы на путине в Камчатку должны приехать студенты из разных регионов — от Астрахани до Тувы.

Ребята будут заниматься обработкой рыбы и икры. Большая часть заводов находится в Усть-Большерецком районе, также молодые люди едут в Соболевский, Тигильский и Олюторский районы.

Помимо работы у ребят будут творческие, спортивные, интеллектуальные, медийные и социальные мероприятия. «Мы будем помогать району, поселку, проводить время с ребятами из школ и детского сада в поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района, взаимодействовать с местным населением», — рассказали организаторы.

По данным краевых властей, в 2020 г. в рамках проекта на Камчатке побывало 100 человек, в 2021 г. — 120, в 2022 г. — 350 молодых людей.

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