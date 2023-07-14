Господдержкой для Севморпути предложили охватить «рыбный» транспорт

Архангельская область предложила расширить список судов, которые могут воспользоваться субсидией на организацию регулярных перевозок по Северному морскому пути. В частности, распространить льготу на рефрижераторы с рыбой.

На круглом столе, состоявшемся в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, идею озвучила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Было отмечено, что время в пути с места промысла на Дальнем Востоке до порта Архангельск составляет всего 11 дней, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«С 2022 года из федерального бюджета предоставляются субсидии на организацию регулярных перевозок по Северному морскому пути. Но соответствующими правилами предусмотрено субсидирование каботажных рейсов исключительно для атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть», а рефрижераторные суда в этот перечень не включены», — обратила внимание Ирина Бажанова.

Предполагается, что расширение списка судов позволит увеличить грузопоток, объем перевозимой продукции, расширить ее перечень, а также выстроить новые логистические коридоры для экспорта по Севморпути.

«Чтобы Северный морской путь заработал в полную силу, необходимо внести изменения в правила предоставления из федерального бюджета субсидии на государственную поддержку организации регулярных перевозок по Северному морскому пути и распространить их действие на морскую перевозку рыбы и рыбной продукции из районов добычи специализированными рефрижераторными судами», — акцентировала внимание участников круглого стола Ирина Бажанова.

Профильный комитет Совета Федерации включил предложение в рекомендации, которые по итогам заседания будут переданы в правительство РФ.

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