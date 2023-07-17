Ученые исследуют взросление трубачей

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО завершили мониторинг на добыче трубачей в Охотском море. Полученные данные помогут уточнить возраст, в котором эти моллюски становятся промысловыми, а также подготовить прогнозы ОДУ и рекомендации по рациональному освоению.

Двухмесячные исследования проводились на специализированном судне СРТМ-к «Александр Шалин» в северной части Охотского моря. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Магаданского филиала ВНИРО, выполнен сбор биологических и промыслово-статистических материалов моллюсков. Собрана информация о плотности распределения и размерно-массовых характеристиках основных промысловых видов трубачей. Проведены биологические анализы более чем 18 тыс. экземпляров, подавляющая часть которых относится к промысловым видам гастропод.

Одной из главных задач был отбор проб статолитов (аналог отолитов у рыб) у основных промысловых видов трубачей. С помощью исследования этих образований предполагается достаточно точно оценить индивидуальный возраст брюхоногих моллюсков, добываемых на севере Охотского моря.

Также обновлена информация о показателях работы добывающего флота в основном районе промысла трубачей, собраны сопутствующие данные об объектах прилова.

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