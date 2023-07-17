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Аэрофотосъемка реки Тогиак. Фото Hillebrand Steve («Википедия»)

Нерка Аляски не оправдывает ожиданий

Вылов нерки в Бристольском заливе ожидается ниже предполагаемого, пишут СМИ. После пика хода этого лосося к 13 июля освоено только 24,5 млн экземпляров, в то время как прогноз на сезон составляет 51 млн штук.

В общей сложности на 13 июля в штате было добыто 42,3 млн лососей всех видов, приводит информацию департамент рыболовства и охоты Аляски.

Промысел нерки в Бристольском заливе стартовал в июне, сообщает корреспондент Fishnews. По данным портала Seafood Source, этот сезон должен был стать одним из пяти лучших за всю историю наблюдений. Однако пока достигнутые результаты не позволяют уверенно заявить, что ожидаемые объемы будут выловлены.

Биолог департамента Тим Сэндс, отвечающий за промысел на реках Нушагак и Тогиак в западной части Бристольского залива, обратил внимание: в эти воды уже зашли 13,9 млн нерок из 16,3 млн ожидаемых. Поэтому представитель ведомства надеется, что общий ход нерки в бассейнах Нушагака и Тогиака будет в диапазоне 15-16 млн особей.

В бассейне Нушагака общий улов к 12 июля составил 9,5 млн нерок, нерестовый ход продолжается. В Тогиак еще не пришли основные объемы рыбы, поэтому, по мнению Тима Сэндса, спрогнозированный показатель будет в итоге достигнут.

Тем не менее, отмечают в Институте исследования рыболовства Вашингтонского университета, хоть сезон и начался с богатых уловов по всей акватории Бристольского залива, в последнее время они сокращается.

Тим Сэндс все же считает, что все реки в Бристольском заливе в целом достигли целевых показателей. Кроме того, возвращающаяся нерка на год старше и в среднем на один фунт (0,45 кг) тяжелее, чем в предыдущие сезоны, так как большое количество лосося провело в море дополнительный год, обратил внимание специалист.

Однако рыбаки не сильно радуются неплохим в целом показателям, пишет Seafood Source. По его информации, закупочные цены на лосося в этом году снизились из-за переизбытка в 2022 г. — тогда общий улов нерки достиг рекордного показателя в 60,1 млн штук.

Холодильные склады все еще заполнены рыбой, добытой в 2022 г., а стоимость потрошенной и обезглавленной нерки с прошлогодних 4,5–5 долларов сократилась до 3–3,25 доллара. В результате и закупочные цены снизилась с 1,15 доллара до примерно 0,6 доллара за фунт (0,45 кг), приводит цифры портал.

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