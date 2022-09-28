Аляска обновляет рекорды по нерке

Богатый ход нерки в Бристольском заливе на Аляске позволил рыбакам штата добыть 60,1 млн особей. Общая стоимость уловов при разгрузке составила 351,7 млн долларов — это на 42% выше, чем годом ранее, и является новым рекордом.

Цифры от Департамента рыболовства и охоты Аляски приводит портал IntraFish. По его данным, всего за промысловый сезон 2022 г. прибрежный вылов нерки на Аляске составил 79 млн особей. Как сообщает корреспондент Fishnews, это рекордный за все время наблюдений результат. Он на 81% превосходит средний показатель за 20-летний период (2002-2021 гг.).

IntraFish отмечает, что превышение прогноза по подходам нерки зафиксировали все речные районы, за исключением реки Тогиак.

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