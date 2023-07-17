Андрей Шкляев: Сегодня наш клиент № 1 — рыбопромышленники

Во Владивостоке к лососевой путине вводится в эксплуатацию современный промышленный холодильник емкостью более 10 тыс. тонн. О его возможностях рассказал генеральный директор группы компаний «Байс-ДВ» Андрей Шкляев.

Холдинг открывает многофункциональный низкотемпературный холодильный складской комплекс. Этот холодильник предназначен для хранения широкого ассортимента пищевой продукции, требующей специального температурного режима.

«Его площадь — 7,5 тыс. кв. метров. Здесь одновременно можно разместить на хранение 10 700 паллет с продукцией, то есть более 10 тыс. тонн. Комплекс состоит из 18 камер различных размеров, в каждой предусмотрен автономный температурный режим в диапазоне от –30 до +5 градусов. Также часть комплекса — просторная зона приемки/выдачи товара», — рассказал Андрей Шкляев в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он обратил внимание: комплекс соответствует классу «А» в общепринятой классификации, что подразумевает наиболее жесткие требования к планировке и конструкции холодильных складов. В частности, такие комплексы должны отвечать 17 обязательным требованиям — к территории, помещению, оборудованию, системе отгрузки, структуре управления и так далее.

«Наш холодильник имеет удобные подъездные пути. Предусмотрено 16 погрузочных окон, оборудованных современной перегрузочной системой европейского производства, что позволяет обрабатывать различные типы грузового автотранспорта, а также защитить продукцию от попадания влаги, пыли и так далее. Фактически двери грузовика открываются уже внутри холодильного склада — в его зоне выгрузки», — отметил генеральный директор.

Он добавил, что все оборудование для промышленного холода — европейское, закупленное до санкций.

Холдинг однозначно рассчитывает на начавшуюся «красную» путину, тем более что в этом году рыбохозяйственная наука прогнозирует большие уловы лососей.

«Более того, сейчас наш клиент № 1 — рыбаки. Мы уже получили от них первые заявки, подписали первые договоры и видим в этом хорошую перспективу», — подчеркнул Андрей Шкляев.

Материнской компании «Байс-ДВ» в сентябре исполнится 27 лет, ее историческая профильная деятельность — это импорт мясопродукции. Сейчас холдинг — один из крупнейших мясных трейдеров на Дальнем Востоке. В результате многочисленных антироссийских санкций в последний год он увеличил свое присутствие на внутреннем рынке России.

«Три года назад мы зарегистрировали компанию «Байс-Холод», которая получила статус резидента свободного порта Владивосток для реализации нашего масштабного инвестиционного проекта — нового холодильного комплекса. А теперь компания будет его оператором», — сообщил гендиректор «Байс-ДВ».

Он объяснил, почему новый комплекс рассчитан в первую очередь на рыбопромышленников: «Мы прекрасно осведомлены о том, что во время лососевой путины на Дальнем Востоке, и в первую очередь на юге Приморья, возникает острая потребность в складах для хранения рыбной продукции. Особенно в холодильных складах высшего класса».

Андрей Шкляев обратил внимание, что задача «Байс-ДВ»— помогать рыбопромышленникам в обслуживании рыбных грузов: их хранении, перевалке, агентировании. «Склад способен работать круглосуточно, круглогодично. Все технические условия, характеристики позволяют нам оказывать высококлассную услугу», — подчеркнул он.

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