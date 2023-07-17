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Специалисты отмечают сокращение промысловых уловов сельди-черноспинки в дельте Волги. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Запасы сельди-черноспинки продолжают падать

За последние пять лет промысловые уловы сельди-черноспинки в Астраханской области сократились почти в три раза — с 226 тонн в 2019 г. до 80 тонн в этом году. По словам ученых, добыча резко падает вместе с численностью заходящих на нерест производителей.

Промышленной лов этой рыбы в регионе ведется с 1 апреля по 15 июня на двух участках, расположенных на Волге выше начала реки Бузан. По информации Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, в последние годы наблюдается снижение добычи сельди-черноспинки предприятиями.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, средний показатель вылова на лицевой тоне «10-я Огневка» в апреле по сравнению с прошлогодними цифрами упал почти в 13 раз. В мае на рыболовном участке «Тоня Гранная», находящемся в верхней части дельты Волги, улов был также ниже показателей 2022 г. — более чем вдвое.

В целом по дельте Волги в 2023 г. относительный показатель промышленного вылова сельди-черноспинки был в 1,9 раза ниже уровня прошлого года, констатируют специалисты.

Ученые также отмечают ухудшение качественных показателей мигрирующих на нерест производителей. Так, в 2023 г. средние показатели сельди из закидного невода составили 29,9 см по длине и 0,291 кг по массе. А 25 лет назад и ранее цифры были значительно выше: они варьировались в пределах 35,3–36,3 см и 0,586–0,657 кг соответственно.

Аналогичную картину показывают и уловы рыбаков-любителей — большая часть сельди не превышает 20 см — «с ладошку». Резкое уменьшение рыбы произошло буквально на глазах: в течение последних 3–5 лет.

Филиал напоминает, что раньше сельдь-черноспинка доходила до Саратова и Волгограда. Крупная сельдь имела большую абсолютную плодовитость и высокие репродуктивные качества. Современная мелкоразмерная сельдь, образующая значительную часть популяции, — это впервые созревающие двух- и трехгодовики. Поэтому, считают ученые, в ряду лет закономерно отмечается снижение эффективности естественного воспроизводства этой рыбы.

Необходимы дополнительные меры по сохранению ценного вида, резюмируют специалисты.

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Fishnews

  • Специалисты отмечают сокращение промысловых уловов сельди-черноспинки в дельте Волги. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Промышленной лов сельди-черноспинки в Астраханской области ведется с 1 апреля по 15 июня на двух участках. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Измерения показали, что средняя длина рыбы составляет 29,9 см, а масса — 0,29 кг. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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