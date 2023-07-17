У Нацрыбресурса сменился руководитель

Врио директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» назначен бывший руководитель Приморского территориального управления Росрыболовства Руслан Румянцев. Ранее он возглавлял Корсаковский морской торговый порт.

Новый руководитель Нацрыбресурса утвержден на должность приказом главы Росрыболовства от 14 июля 2023 г. № 201. До этого врио директора учреждения был Алексей Романович.

Руслан Владимирович Румянцев родился в 1976 г. в Южно-Сахалинске. Окончил Московский государственный университет коммерции («юрист гражданского права»), Хабаровский банковский техникум ЦБ РФ («внутренний аудит предприятий»).

С 1997 по 2009 г. — служба в Минобороны, подполковник запаса. Затем работал на коммерческих предприятиях. С 2013 по 2020 гг. был генеральным директором компании «Корсаковский морской торговый порт».

В период с ноября 2021 г. по июль 2023 г. Руслан Румянцев занимал должность руководителя Приморского территориального управления Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ, временно исполняющим обязанности руководителя Приморского теруправления назначена Ольга Зубцова.

Соответствующий приказ — от 13 июля 2023 г. № 118 — издал Минсельхоз. Ольга Зубцова работала заместителем руководителя территориального управления с мая 2022 г.

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