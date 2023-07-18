Россия тестирует электронную сертификацию для экспорта уловов

Центр системы мониторинга рыболовства и связи начал тестирование электронной системы выдачи сертификатов происхождения водных биоресурсов для экспорта продукции в КНР и Республику Корея. Поставщиков приглашают присоединиться к эксперименту.

Сроки реализации пилотного проекта — с 1 июля по 31 декабря. Он распространяется на экспорт креветок и крабов в Республику Корея и всех видов биоресурсов в Китай, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

В эксперименте также задействованы управление контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства, территориальные управления ведомства, регулирующие органы Кореи и Китая.

Для оформления электронного сертификата экспортеру необходимо заполнить структурированную форму заявления, указав информацию о заявителе, уполномоченном лице, судне, видах экспортируемых ВБР и законности их происхождения, а также об импортере на территории иностранного государства и необходимых документах. С подробной инструкцией оформления электронных сертификатов можно ознакомиться на сайтах ЦСМС и Росрыболовства.

По итогам рассмотрения заявки территориальное управление выдает экспортеру электронный сертификат с QR-кодом (это упрощает процесс проверки и закрытия сертификата принимающей стороной).

Ожидается, что электронная сертификация сократит время и ресурсы экспортеров, связанные с оформлением необходимых документов, улучшит контроль качества и законности продуктов, а также создаст более прозрачную и доверительную торговую среду между государствами.

С 1 января 2024 г. планируется перейти на промышленную эксплуатацию электронной системы выдачи сертификатов происхождения уловов.

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