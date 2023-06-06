Краб и креветка опробуют электронный сертификат

Росрыболовство организует пилотный проект по внедрению электронной системы оформления сертификатов происхождения для экспорта краба и креветки — такое решение принято по итогам сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству.

Напомним, что сертификаты, подтверждающие законность происхождения уловов, применяются при поставках в разные страны, в том числе в Республику Корея. Такая мера направлена на борьбу с ННН-промыслом — чтобы на экспорт шла только легальная продукция и у нарушителей не было рынков сбыта.

Российская сторона продвигает использование электронных сервисов при оформлении сертификатов происхождения, сообщает корреспондент Fishnews. Об этом шла речь на 32-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству, проходившей в апреле.

В приказе, который Росрыболовство выпустило по итогам встречи, профильным структурам поручено организовать внедрение пилотного проекта электронной системы выдачи сертификатов происхождения. Такую работу предлагается запускать поэтапно: с 1 июля 2023 г. — в отношении креветок российского происхождения и продукции из них, с 1 сентября — в отношении крабов российского происхождения и продукции из них.

«Стороны согласились, что в период реализаций пилотного проекта сохраняется действующая система выдачи и проверки сертификатов. Решение об отказе от системы выдачи сертификатов на бумаге будет приниматься поэтапно по согласованию сторон», — говорится в протоколе сессии.

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