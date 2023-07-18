Производство «органики» будут развивать по стратегии

Правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 г. В числе целей — расширение внутреннего рынка «органики», увеличение экспорта такого продовольствия, а также внедрение новых агротехнологий.

Документ утвержден распоряжением правительства от 4 июля 2023 года № 1788. Отмечено, что органическая сельхозпродукция — одно из перспективных направлений.

«При ее производстве не используются минеральные удобрения и химические вещества. Вместо них в ход идут биопрепараты, органические удобрения, сидераты (зеленые удобрения) и микробиологические удобрения. Такой подход позволяет существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду, предотвратить химическое загрязнение рек, озер и подземных вод, а также деградацию почв», — обратили внимание в кабмине.

По данным правительства, в России на сегодняшний день органическое продовольствие и сельскохозяйственное сырье выпускают в 47 регионах. Но пока доля органической продукции отечественного агробизнеса на внутреннем рынке составляет менее половины от общего объема.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина, стратегия определяет пять целевых показателей отраслевого развития. Первый касается объема производства конечной органической продукции для внутреннего рынка — к 2030 г. он должен вырасти до 114,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 г. такой показатель составлял 9,1 млрд рублей.

Второй показатель — динамика развития производства. Если в 2021 г. оно выросло на 13,3% по сравнению с предыдущим годом, то к 2030 г. ежегодный прирост должен составить уже 20,7%.

Третий показатель связан с объемом потребления органической продукции. По сравнению с 2021 г. в 2030 году он должен вырасти более чем в шесть раз — до 149,8 млрд рублей.

Отмечено, что развитию внутреннего потребления должно способствовать сбалансированное ценообразование. «Если разница в ценах на традиционные и органические продукты останется в пределах 15–30%, целевой сегмент потребителей органической продукции значительно расширится за счет массового покупателя, который будет готов переплачивать определенные суммы за более качественное продовольствие», — считают власти.

Четвертый показатель отражает динамику экспорта органического продовольствия — в 2030 г. его объем должен составить 27,8 млрд рублей (аналогичные цифры в 2021 г. были на уровне 3,7 млрд рублей). Приоритетным рынком для российского органического продовольствия в стратегии обозначен Китай.

Пятый показатель — площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия. Через шесть с половиной лет она должна составлять более 4,2 млн га.

Вопрос обсуждался в ходе совещания с вице-премьерами 17 июля. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, для увеличения объемов производства органической продукции предстоит решить целый комплекс задач. В том числе обеспечить взаимное признание сертификатов на органические продукты с другими странами, включая ближневосточные и азиатские государства.

Кроме того, необходимо предоставить бизнесу широкую линейку кредитных предложений и уделить внимание подготовке большего числа специалистов, знакомых со спецификой работы в этой сфере, подчеркнул премьер-министр.

Минсельхозу поручено разработать план конкретных мероприятий по реализации стратегии. Он должен быть представлен в начале 2024 г.

Напомним, согласно российскому законодательству, на получение статуса органической может претендовать в том числе продукция аквакультуры.

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