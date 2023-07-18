Микропластик не идет на пользу сибирской рыбе

Биологи Томского государственного университета выяснили, что попавшие в ЖКТ рыбы микрочастицы полимеров повышают активность пищеварительных и антиоксидантных ферментов. Это может привести к нарушению роста и развития особи, считают ученые.

«Доказано, что микропластик может поступать в водные организмы разных трофических уровней и передаваться по пищевым цепям. Значительное количество микро- и нанопластиков в водоемах потребляется беспозвоночными и рыбами, что приводит к их трофическому переносу вплоть до человека», — обращает внимание директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Биологического института ТГУ Юлия Франк.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе университета, в случае загрязнения воды частицами микропластика хорошим биоиндикатором его воздействия на рыб может выступать специфическая активность пищеварительных и антиоксидантных ферментов. В ходе экспериментальных исследований биологи ТГУ проверили, как микропластик влияет на личинок одной из самых ценных промысловых рыб Сибири — пеляди (Coregonus peled Gmelin), ее также называют сырок.

В эксперименте было задействовано 8 тыс. личинок трехнедельного возраста. Они находились в разных аквариумах, в которых было смоделировано загрязнение микропластиком в разной концентрации (5 мкг/л, 50 мкг/л, 500 мкг/л), контрольную группу держали в аквариуме с чистой водой. Для оценки изменений активности ферментов использовались флуоресцентные полистирольные микросферы одинакового диаметра 2 мкм.

Исследователи проводили проверку нескольких выборок личинок до начала эксперимента, а также из каждого аквариума через сутки и через шесть суток. Каждый вариант биологи анализировали в трех повторностях. Результаты экспериментов показали, что под влиянием микропластика у рыб изменяется активность ферментов.

«По нашим результатам в ответ на присутствие микропластика у личинок пеляди повышалась активность пищеварительных ферментов (α-амилазы, трипсина, липазы), также как и активность каталазы — одного из важнейших антиоксидантных ферментов всех живых организмов, — рассказывает Юлия Франк. — Совокупно происходили изменения, которые указывают на модуляцию окислительного стресса у рыб и нарушение работы ЖКТ».

Она отмечает, что результаты исследования имеют значение для оценки влияния микропластика на экологическую устойчивость и продовольственную безопасность. Особенно — в северных регионах, сильно зависящих от водных ресурсов.

Влияние микропластика продолжат изучать на других промысловых рыбах, следующим объектом эксперимента станут личинки стерляди. Также зимой исследователи планируют поставить серию тестов с червями-тубифицидами. Они служат кормовой базой для многих рыб и потенциально могут служить вектором переноса МП в пресноводных трофических цепях.

Результаты исследований опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

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