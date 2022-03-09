Специалисты России и Индии проверяют рыбу на микропластик

Сотрудники Томского государственного университета и Индийского института науки, образования и исследований (IISER) изучают микропластик в живых организмах. Сейчас они анализируют концентрацию и происхождение микрочастиц в рыбе из Томи и Нижней Тунгуски.

«Научная группа, которую возглавляет доктор Гопала Кришна Дарбха, специализируется на изучении накопления и физиологических эффектов нано -и микрочастиц в живых организмах и разработке недорогих эффективных технологий для удаления загрязнителей из окружающей среды, — рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Биологического института ТГУ Юлия Франк. — Лаборатория экологических нанотехнологий в Институте Калькутты имеет передовое оборудование, которое обеспечивает получение точных результатов методом рамановской микроспектроскопии. Он позволяет исследовать микропластик в биологических объектах и, что особенно важно, идентифицировать тип полимера».

По словам Юлии Франк, в России анализ синтетических микрочастиц в биопробах пока находится в стадии становления, поэтому биологи ТГУ с готовностью откликнулись на предложение индийских коллег провести анализ образцов ихтиофауны, отобранных в сибирских реках.

«В лаборатории индийского института были исследованы особи ельца. В желудочно-кишечном тракте рыбы обнаружены микроволокна и микрофрагменты пластика: полипропилена, ПЭТ, ПВХ и других полимеров. Источниками их возможного происхождения могут быть коммунальные стоки и фрагментация пластикового мусора в акватории и пойме рек», — сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

В дальнейшем российские ученые планируют отправить индийским коллегам пробы, взятые в рамках мониторинговых исследований на Томи, Енисее и Оби. Этот проект биологи ТГУ реализуют в 2021-2023 гг. при поддержке Российского научного фонда. Ожидается, что проведение исследований совместно с индийской стороной позволит значительно расширить представление о распространении и аккумуляции микропластика в сибирской ихтиофауне.

«В лабораторных исследованиях мы пришли к выводу, что микропластик токсичен для живых организмов, и степень токсичности зависит от таких факторов, как тип полимера, размер частиц, химические добавки или другие загрязнители, ассоциированные с частицами пластика, — обратил внимание специалист IISER, доктор Гопала Кришна Дарбха. — Научная группа под руководством ученого ТГУ Юлии Франк является одной из ведущих в Сибири по количественному определению микропластика в водной среде, как мы могли понять из их публикаций. Следовательно, мы заинтересованы в сотрудничестве с этой группой, чтобы узнать, какие виды пластика преимущественно накапливаются в пресноводных видах рыбы сибирских рек и чем они отличаются от индийского (или глобального) сценария. Это очень важная информация, так как микропластик из рыбы переходит на следующие трофические уровни по пищевым цепям».

Биологи Томского государственного университета намерены продолжить свои исследования и расширить их в рамках профильного консорциума, организованного по инициативе ТГУ в 2021 г.

Фотографии предоставлены пресс-службой Томского государственного университета.

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