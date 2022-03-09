Новости
Сотрудники Томского государственного университета и Индийского института науки, образования и исследований (IISER) изучают микропластик в живых организмах. Фото пресс-службы ТГУ

Специалисты России и Индии проверяют рыбу на микропластик

Сотрудники Томского государственного университета и Индийского института науки, образования и исследований (IISER) изучают микропластик в живых организмах. Сейчас они анализируют концентрацию и происхождение микрочастиц в рыбе из Томи и Нижней Тунгуски.

«Научная группа, которую возглавляет доктор Гопала Кришна Дарбха, специализируется на изучении накопления и физиологических эффектов нано -и микрочастиц в живых организмах и разработке недорогих эффективных технологий для удаления загрязнителей из окружающей среды, — рассказала директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Биологического института ТГУ Юлия Франк. — Лаборатория экологических нанотехнологий в Институте Калькутты имеет передовое оборудование, которое обеспечивает получение точных результатов методом рамановской микроспектроскопии. Он позволяет исследовать микропластик в биологических объектах и, что особенно важно, идентифицировать тип полимера».

По словам Юлии Франк, в России анализ синтетических микрочастиц в биопробах пока находится в стадии становления, поэтому биологи ТГУ с готовностью откликнулись на предложение индийских коллег провести анализ образцов ихтиофауны, отобранных в сибирских реках.

Елец из реки Томь. Фото пресс-службы ТГУ

«В лаборатории индийского института были исследованы особи ельца. В желудочно-кишечном тракте рыбы обнаружены микроволокна и микрофрагменты пластика: полипропилена, ПЭТ, ПВХ и других полимеров. Источниками их возможного происхождения могут быть коммунальные стоки и фрагментация пластикового мусора в акватории и пойме рек», — сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

В дальнейшем российские ученые планируют отправить индийским коллегам пробы, взятые в рамках мониторинговых исследований на Томи, Енисее и Оби. Этот проект биологи ТГУ реализуют в 2021-2023 гг. при поддержке Российского научного фонда. Ожидается, что проведение исследований совместно с индийской стороной позволит значительно расширить представление о распространении и аккумуляции микропластика в сибирской ихтиофауне.

«В лабораторных исследованиях мы пришли к выводу, что микропластик токсичен для живых организмов, и степень токсичности зависит от таких факторов, как тип полимера, размер частиц, химические добавки или другие загрязнители, ассоциированные с частицами пластика, — обратил внимание специалист IISER, доктор Гопала Кришна Дарбха. — Научная группа под руководством ученого ТГУ Юлии Франк является одной из ведущих в Сибири по количественному определению микропластика в водной среде, как мы могли понять из их публикаций. Следовательно, мы заинтересованы в сотрудничестве с этой группой, чтобы узнать, какие виды пластика преимущественно накапливаются в пресноводных видах рыбы сибирских рек и чем они отличаются от индийского (или глобального) сценария. Это очень важная информация, так как микропластик из рыбы переходит на следующие трофические уровни по пищевым цепям».

Биологи Томского государственного университета намерены продолжить свои исследования и расширить их в рамках профильного консорциума, организованного по инициативе ТГУ в 2021 г.

Фотографии предоставлены пресс-службой Томского государственного университета.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

Олег КАРПОВ

Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Все интервью

Личное мнение

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

Все материалы

Крупным планом

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.