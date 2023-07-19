На Байкале готовятся собирать НИС

Продолжается строительство нового научно-исследовательского судна «Викентий Зайцев» для Байкальского филиала ВНИРО. Три этапа работ завершили с опережением графика.

Закладные секции НИС установили в декабре на Белогородской судоверфи — субподрядчика Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Строительство «Викентия Зайцева» активно продвигается: машина с техническим оснащением и первые три автотрала с секциями судна были успешно транспортированы к месту окончательной сборки на Байкале, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Запланировано строительство цехов блочно-модульных установок и композитных изделий, испытательного стенда для судовых электрогидравлических изделий, дробеструйной и окрасочной камеры. Разрабатывается проект реконструкции слипа и стапеля.

В июле в Тюмени планируют провести стендовые испытания главных двигателей из комплектующих отечественного производства.

Во ВНИРО отметили, что высокотехнологичное оборудование, современные эхолот и траловый комплекс позволят ученым эффективно проводить гидроакустическую съемку и выполнить широкий спектр мониторинговых работ.

Многофункциональная лаборатория, которая разместиться на борту судна, создаст условия для оперативного проведения предварительного камерального анализа собранных проб и материалов.

«НИС «Викентий Зайцев» будет выполнять роль надежного технического базиса для реализации инновационных исследований рыбохозяйственной науки, таких как восстановление промыслового запаса байкальского омуля и создание коллекции генетического материала других ценных пород рыб», — подчеркнули в институте.

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