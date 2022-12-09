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Внешний вид будущего судна. Изображение предоставлено пресс-службой Росрыболовства

Для исследования запасов Байкала строят НИС

На Белогородской судоверфи торжественно заложили научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев». Это НИС специально спроектировано для проведения масштабных работ на озере Байкал.

Судно названо в честь Викентия Зайцева, который возглавлял Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с 1956 по 1962 гг. и внес большой вклад в развитие отраслевой науки на Байкале.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, НИС задействуют в реализации федеральной программы «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология».

Основная задача науки в этом направлении — защита биоразнообразия уникальной экосистемы.

Судно будет оборудовано эхолотом для гидроакустической съемки и современным траловым комплексом для оценки запасов водных биоресурсов, а также изучения структуры их популяций. Лаборатория на борту позволит ученым оперативно проводить первичный анализ материала, отметили в федеральном агентстве.

Планируется, что регулярные мониторинговые работы на всей акватории озера помогут собрать необходимые научные данные для разработки стратегий восстановления промыслового запаса байкальского омуля. Также с помощью нового судна предполагают сформировать коллекцию генетического материала ценных и частиковых видов рыб.

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Fishnews

  • Внешний вид будущего судна. Изображение предоставлено пресс-службой Росрыболовства
  • Закладная доска «Викентия Зайцева». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Торжественная церемония закладки прошла на Белогородской судоверфи. Фото пресс-службы ВНИРО
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