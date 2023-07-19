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Добыча лосося в Сахалинской области

В Сахалинской области успешно развивается «красная» путина

На 18 июля вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области составил 3 322 тонны, сообщил министр по рыболовству региона Иван Радченко. Он отметил, что показатель за аналогичный период прошлого года превышен на 1 тыс. тонн, уровень нечетного 2021 г. — примерно на 300 тонн.

Большая часть лосося освоена на Северных Курилах — 3 308 тонн. Также добывают красную рыбу на северо-западном побережье Сахалина и на северо-востоке, в границах Охинского района. «Пока в этих районах поймали порядка 16 тонн, но промысел там начался только на прошлой неделе, и мы рассчитываем, что в ближайшее время уловы будут увеличены», — рассказал Fishnews Иван Радченко.

Кроме того, с 11 июля в путину вступил Итуруп. На острове добыто 5,5 тонны лососей — это выше уровня 2021 г., отметил министр.

С 20 июля стартует промысел в Ногликском, Смирныховском, Поронайском районах, а с 1 августа — на Кунашире.

«В этом году в связи с низким прогнозом горбуши по юго-востоку Сахалина принято решение только с 1 августа начинать вылов лосося в районе рек Пугачевка, Тихая, Мануй и Фирсовка, а также на участке от мыса Острый до реки Долинка. На остальных участках юго-восточного побережья промысел будет открываться по мере заполнения нерестилищ — не менее 50%», — обратил внимание Иван Радченко.

В основном ловят горбушу — ее освоили свыше 1900 тонн. Также предприятия региона добыли более 800 тонн кеты, около 300 тонн нерки и примерно 25 тонн кижуча.

«Общий прогнозируемый вылов для региона по всем видам тихоокеанских лососей составляет 75,6 тыс. тонн, — напомнил собеседник Fishnews. — Уже на этой неделе наука рекомендовала нам увеличить объем возможного вылова в Северо-Курильской зоне — на 2 тыс. тонн. Ожидаем, что и в других районах путина тоже будет развиваться удачно, предприятия области освоят весь прогнозируемый объем».

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