НЦБРП создаст новый рыбный справочник

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры приступил к разработке музея-альбома рыб. В него планируют включить 93 вида.

За основу специалисты возьмут накопленные данные исследований видовой идентификации, рассказали Fishnews в пресс-службе НЦБРП.

Каждая страница альбома будет включать фотографию конкретного вида, ее описание, районы добычи, информацию об импортно-экспортных операциях с этой рыбой и сведения о фрагменте ДНК.

В учреждении отметили, что актуальность исследований по идентификации обусловлена участившимися подменами видовых наименований рыбной продукции.

«Видовая идентификация рыбы позволяет выявить подмену, например, сайры сардиной-иваси, а также родственных видов рыб из других семейств: камбаловых, палтусовых, угрей и т.д. Не менее полезным будет исследование такого дорогостоящего продукта, как черная икра», — подчеркнули в НЦБРП.

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