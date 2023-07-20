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Государства — члены Международной морской организации, собравшись в Комитете по защите морской среды, приняли новую стратегию по парниковым газам. Фото пресс-службы ИМО

В России обсуждают новую стратегию по парниковым газам

Российские профильные органы прокомментировали пересмотренную Стратегию ИМО по сокращению выбросов парниковых газов с судов. А также другие новые документы Международной морской организации, затрагивающие рыбную отрасль.

Стратегия по сокращению выбросов

С 3 по 7 июля в штаб-квартире Международной морской организации (ИМО, IMO) в Лондоне прошла 80-я сессия Комитета по защите морской среды (MEPC). В итоге была принята новая редакция Стратегии по сокращению выбросов парниковых газов с судов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Принятие Стратегии ИМО по парниковым газам на 2023 год является монументальным событием для ИМО и открывает новую главу на пути к декарбонизации морских перевозок. В то же время это не конечная цель, а во многих отношениях отправная точка для работы, которую необходимо еще больше активизировать в предстоящие годы и десятилетия. Однако благодаря пересмотренной стратегии, с которой вы сейчас согласились, у нас есть четкое направление, общее видение и амбициозные цели, которые помогут нам достичь того, чего мир ожидает от нас», — заявил генсек ИМО Китак Лим (Kitack Lim).

В отличие от первоначальной Стратегии 2018 г., нацеленной на полное сокращение выбросов до конца текущего столетия, пересмотренный документ предусматривает полное сокращение таких выбросов приблизительно к 2050 г.

«Государства — члены ИМО достигли компромисса в части исключения жестких сроков из текста инструмента и поставили цель «достичь чистых нулевых выбросов к или около, то есть вблизи, 2050 года, с учетом различных национальных обстоятельств». Термин «чистые нулевые выбросы» создает предпосылки более широкого распространения на судах бортовых систем улавливания и хранения СО2, а также других подобных средств», — прокомментировали итоги сессии в пресс-службе Российского морского регистра судоходства.

Дополнительно в пересмотренную стратегию внесен ожидаемый уровень использования топлива с минимальным или нулевым содержанием парниковых газов и соответствующих технологий к 2030 г.

«Также в документе уточнен перечень практических мер по сокращению выбросов с судов в горизонте 2023-2030 годов. Такие меры должны включать требования по предельному содержанию парниковых газов в топливе и рыночный механизм, направленный на содействие переходу на альтернативные виды топлива. В ближайшие годы предстоит напряженная работа по согласованию формата и параметров будущих мер, подготовки проекта поправок к Конвенции МАРПОЛ, которые могут вступить в силу в 2027 году», — обратили внимание в пресс-службе Минтранса России.

Другие документы

На сессии также были приняты новые и пересмотренные рекомендательные руководства ИМО по различным природоохранным вопросам.

В частности, по информации пресс-службы ИМО, MEPC принял пересмотренные Руководящие принципы по контролю и управлению биообрастанием судов для сведения к минимуму переноса инвазивных водных видов (Руководящие принципы биообрастания). Предыдущая версия документа обновлена и расширена.

Кроме того, комитет согласился выделить особо уязвимый морской район в северо-Западной части Средиземного моря для защиты китообразных от международного судоходства.

Также были утверждены Руководящие принципы по борьбе с подводным шумом. Документ, выпущенный в виде циркуляра, признает, что коммерческое судоходство является одним из основных источников подводного излучаемого шума, который оказывает неблагоприятное воздействие на морских обитателей.

Руководящие принципы содержат обновленную техническую информацию, включая ссылки на международные стандарты измерений, рекомендации и правила.

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