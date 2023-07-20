Красноярский край хочет включить в промысел больше рек

В Красноярском крае планируют увеличить объем вылова за счет вовлечения в хозяйственный оборот боковых притоков Енисея и Хатанги. Ученые определят допустимый объем изъятия рыбы, в том числе ценных пород.

Работы выполнят сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого министерства экологии и рационального природопользования, ученые проведут ихтиологические исследования рек Лакурья, Танама, Пелятка, Малая Балахня, Попигай, Новая.

Отмечено, что на эти цели ГМК «Норильский никель» выделила 12 млн рублей. Полевые изыскания должны начаться уже в июле. Мероприятие проводится при участии региональных органов власти и администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района.

«Новые боковые водоемы рек Енисей и Хатанга являются неизученными по ихтиологическому составу. Полученная по результатам исследования информация позволит увеличить объем изъятия водных биологических ресурсов, в том числе и ценных видов рыб, таких как пелядь, сиг, чир — для коренных малочисленных народов севера и населения, которое проживает на этой территории», — подчеркнул и.о. министра экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

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