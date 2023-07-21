Рыбоводам добавили направлений для льготного кредитования

Минсельхоз дополнил список направлений для выделения льготных инвестиционных кредитов в АПК. В перечень добавили работы для аквакультуры.

Аграрное ведомство внесло изменения в перечень направлений господдержки, предусмотренной постановлением правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528. Речь идет о льготном кредитовании в АПК.

Изменения внесены в перечни, утвержденные приказом Минсельхоза от 4 мая 2022 г. № 274. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список направлений для предоставления кредитов с господдержкой включили строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение рыбоводных прудов, принадлежащих на праве пользования сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку сельхозпродукции.

В перечень входит и ряд других работ для обеспечения нужд аквакультуры, например строительство мощностей для производства посадочного материала.

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