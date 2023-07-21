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Камчатские предприятия на 18 июля освоили уже 140 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Фото пресс-службы правительства края

Камчатка ударно добывает лосось

Камчатские предприятия на 18 июля освоили уже 140 тыс. тонн тихоокеанских лососей, добыча за сутки превышает 15 тыс. тонн. Ожидается, что нынешняя «красная» путина может стать одной из лучших в крае.

«По прогнозам рыбохозяйственной науки, путина обещает быть урожайной как на восточном, так и на западном побережьях Камчатки. Благодаря этому ожидаем в этом году лучших показателей по вылову лососей за всю историю промысла», — отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Он рассказал, что первые значимые уловы обеспечил Усть-Камчатский район, где добыто более 10 тыс. тонн, основу улова — более 70% — составляет нерка.

В первой декаде июля начался интенсивный промысел в Карагинском и Олюторском районах, где уже добыто более 90 тыс. тонн. Основным объектом промысла здесь является горбуша — более 90% (86 тыс. тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, необычно ранние и урожайные подходы горбуши зафиксированы на западном побережье. Там лосось добывают в основном в Соболевском районе, вылов уже превысил 30 тыс. тонн. Уловы предприятий Усть-Большерецкого района пока составляют около 6 тыс. тонн, 4 тыс. из которых приходится на горбушу.

Андрей Здетоветский подчеркнул, что все решения по увеличению допустимых объемов вылова оперативно принимает региональная комиссия по анадромным.

Напомним, в 2023 г. прогноз по добыче тихоокеанских лососей для Камчатского края составляет 383 тыс. тонн. 310 тыс. тонн из них — горбуша. Также ожидается вылов 28,3 тыс. тонн кеты, 32,8 тыс. тонн нерки, 7,4 тыс. тонн кижуча, 530 тонн чавычи и 10 тонн симы.

В «красной» путине участвуют 96 промышленных предприятий, 120 общин коренных малочисленных народов. Любительское рыболовство организовано на 100 участках.

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