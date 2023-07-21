Главу «осетровой» ОПГ обязали возместить многомиллионный ущерб

В Хабаровском крае вынесли приговор жителю Белгородской области, который организовал нелегальную добычу осетра и калуги, а также закупал браконьерскую черную икру. По данным правоохранителей, причиненный ущерб превысил 27 млн рублей.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и хранение особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, совершенные организованной группой) и частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение дериватов особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России).

Суд установил, что осужденный организовал преступную группу в 2019 г. В ОПГ он вовлек шесть человек, которых обеспечил орудиями лова, катерами, средствами связи, топливом. Сам фигурант также занимался добычей и переработкой рыбы, искал покупателей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, незаконный промысел осетра и калуги браконьеры вели на территории Комсомольского района Хабаровского края. Полученные после разделки икру и части рыб хранили для продажи.

Кроме того, в период с мая по июль 2022 г. мужчина приобрел у неустановленного лица 65 л черной икры — тоже на продажу, сообщили в надзорном ведомстве.

Всего за время следствия правоохранители изъяли более 140 л икры и свыше 90 частей осетровых.

Отмечено, что злоумышленник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия. Свою вину он признал.

В итоге суд приговорил мужчину к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также удовлетворен иск о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба. На имущество фигуранта наложен арест.

Уголовные дела в отношении других участников браконьерской группы рассматриваются в суде.

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