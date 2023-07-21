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Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА

Ольга Булкова: Рассчитываем на четкие механизмы по рыболовным участкам

Перезаключение договоров на рыболовные участки без торгов позволит создать понятный горизонт планирования для пользователей и сохранить береговые предприятия, отметила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. В то же время она обратила внимание на ряд вопросов.

Парламентарии поддержали федеральный закон об изменении системы торгов в рыбной отрасли. Ряд важных новаций предусмотрен для пользователей рыболовных участков (РЛУ).

Конкурсная система закрепления прав на участки по новому закону сохраняется только для традиционного рыболовства, обратила внимание председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга Булкова. Но есть и исключение — и это как раз возможность перезаключить договор на РЛУ на новый срок без торгов, то есть и без конкурсов, и без аукционов. Предусматривается, что договоры пользования участками для добычи анадромных видов рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи) заключаются на 20 лет.

«Мы, конечно, поддерживаем возможность переоформить договор на новый срок без торгов. Это защищает береговые предприятия, дает пользователям участков долговременные гарантии: они понимают, что будут обеспечены ресурсом и могут планировать свою производственную деятельность», — прокомментировала руководитель отраслевого объединения.

Важно, что перезаключение договора по новому закону — это не разовая кампания. Количество перезаключений не ограничивается. При этом перечислены условия, при соблюдении которых перезаключается договора на участки.

Заниматься добычей анадромных видов рыб промышленные предприятия смогут только при условии заключения с субъектом Федерации соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона. Такая же обязанность закрепляется для организаторов любительского рыболовства.

Соглашение должно предусматривать обязательства, направленные преимущественно на социально-экономическое развитие сельских территорий соответствующих субъектов Федерации. Примерный перечень таких обязательств определит федеральное правительство.

Согласовывать условия соглашений, а также внесение в такие документы изменений будут региональные комиссии по анадромным.

Участие в социально-экономическом развитии территории для предприятий на Дальнем Востоке — привычная форма работы, отметила Ольга Булкова. Рыбаки традиционно помогают населенным пунктам, активно вовлечены в разные социальные программы, а для отдаленных сел и поселков Хабаровского края рыбопромышленные предприятия подчас играют системообразующую роль.

В то же время возникает вопрос: какие конкретно будут условия соглашений, что именно будет входить в полномочия комиссии. Ясность здесь должна внести подзаконная база, прокомментировала председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Соглашение должно заключаться на срок действия договора. При досрочном расторжении соглашения договор также будет расторгаться.

Процедура расторжения договора в случае, если пользователь участка не заключит соглашение в установленный срок или если соглашение с ним будет досрочно расторгнуто, — уведомительная, без суда.

«Какие-то непредвиденные обстоятельства или бюрократические проволочки — не по вине самого предприятия — могут вызвать задержку в заключении соглашения. И формально это может стать поводом для расторжения договора. Хотелось бы прояснить этот момент, чтобы у предприятий не было рисков», — обратила внимание собеседница Fishnews.

Договоры пользования РЛУ должны будут содержать ряд обязательств. Это осуществление искусственного воспроизводства водных биоресурсов при наличии научных рекомендаций, выполнение соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона и производственный контроль в границах участка.

Последнее понятие раньше не использовалось в рыбохозяйственной отрасли, отметила Ольга Булкова. Под производственным контролем понимается деятельность пользователей по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Здесь также ожидается принятие подзаконной базы.

«Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. И к этому времени будет уже разработана подзаконная база по исполнению его требований. Хотелось бы, чтобы новый механизм работал четко, понятно, чтобы все правила игры были ясны всем участникам процессов. И мы надеемся, конечно, что все вопросы, которые сейчас у нас возникают, получат ответы и все опасения будут развеяны», — резюмировала председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

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