Арбитраж подтвердил право аквафермеров отказывать рыбакам-любителям

Арбитражный суд Уральского округа пришел к выводу, что рыбовод, использующий акваторию на условиях совместного водопользования, вправе ограничить доступ туда рыбаков-любителей.

Истцом в деле выступила компания, занимающаяся рыбоводством на озере Урефты в Челябинской области. Водоем ей предоставлен на условиях совместного водопользования по договору с Нижнеобским теруправлением Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из материалов дела, на берегу озера были установлены таблички: «Рыбалка на озере Урефты без согласия пользователя запрещена». При этом желающим разрешалось вести любительский лов за плату 150-250 рублей.

Прокурор Сосновского района расценил такие действия пользователя как незаконные. Некоторые виды рыб жили в озере еще до передачи в пользование, поэтому аквафермеры не вправе ограничивать любительскую рыбалку, счел прокурор. Компания получила прокурорское представление с требованием устранить нарушение и наказать виновных. Вместо этого рыбоводы обратились в арбитраж.

Суд первой инстанции, ссылаясь на нормы статьи 6 Водного кодекса РФ, согласился с мнением прокурора. Однако апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда и встал на сторону рыбоводов.

В частности, суд второй инстанции сослался на часть 4 статьи 6 закона «О любительском рыболовстве…». Согласно этим положениям, любительская рыбалка запрещена на водоемах, предоставленных для товарной аквакультуры, «за исключением случаев, если в соответствии с федеральными законами на указанных водных объектах допускается осуществлять добычу водных животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры».

Поскольку озеро Урефты предоставлено под аквакультуру, то на нем «запрещается любительское рыболовство видов рыб, не являющихся объектами аквакультуры, иное федеральными законами не установлено», постановил апелляционный суд.

Арбитражный суд Уральского округа, выступивший в качестве кассационной инстанции, подтвердил постановление апелляционного суда.

Напомним, что конфликты, связанные с доступом рыбаков-любителей на рыбоводные участки, разбирались в арбитражах и раньше.

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