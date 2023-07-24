Налог на сверхприбыль прошел Госдуму

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о налоге на сверхприбыль. Также одобрен закон-спутник — по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Налог на сверхприбыль введут для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 гг. оказалась выше 1 млрд рублей. Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли, говорится в пресс-релизе Госдумы. Уплачиваться налог будет до 28 января 2024 г.

Отмечено, что налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Также предусматривается ряд категорий организаций, которые исключаются из состава плательщиков нового налога.

Это, в частности малый и средний бизнес, плательщики ЕСХН, компании, созданные после 2020 г., нефтегазовый сектор и добыча угля. Также в исключения внесли организации, у которых за налоговые периоды 2018 и 2019 гг. отсутствовали доходы от реализации. Кроме того, в списке кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых на 1 января 2023 г. осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Центрального банка или Агентства по страхованию вкладов. Также исключаются организации-застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан и не выплачивавшие дивиденды в 2021 и 2022 гг.

«Это налог очень неприятный, но справедливый», — коротко прокомментировал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представлявший закон на пленарном заседании 21 июля. С ним согласилась фракция ЛДПР, против высказались КПРФ и «Справедливая Россия», указавшие, в частности, на высокие доходы нефтегазового сектора. Тем не менее документ был принят в третьем чтении большинством голосов, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, парламентарии одобрили в третьем чтении закон-спутник — «О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса РФ». Эти поправки предусматривают возможность вводить отдельными законами налоги разового характера, вроде налога на сверхприбыль.

Документы отправились в Совет Федерации. Закон о налоге на сверхприбыль должен вступить в силу с 1 января 2024 г.

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