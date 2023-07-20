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Законопроекты во втором чтении представила первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга АНУФРИЕВА

Госдума одобрила налог на сверхприбыль во втором чтении

Проект федерального закона «О налоге на сверхприбыль» принят во втором чтении. Также Госдума одобрила во втором чтении проект изменений Налогового кодекса, предусматривающий возможность вводить отдельными законами налоги разового характера.

Новый налог будет носить разовый характер. Его планируется установить для крупных компаний со средней величиной прибыли за 2021-2022 гг. выше 1 млрд рублей. Уплатить налог можно будет по ставке 5% в 2023 г. и по ставке 10% в 2024 г.

Законопроект был внесен правительством. Он разработан для формирования дополнительных доходов бюджета и снижения дефицит — Минфин ожидает поступление 300 млрд рублей (при расчете со ставкой 5%).

От платежа предполагается освободить малый и средний бизнес, плательщиков ЕСХН, компании, созданные после 2020 г., а также нефтегазовый сектор и добычу угля (для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия).

О расширении перечня исключений рассказала первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева на пленарном заседании 19 июля. Так, в этот список добавили организации, у которых за налоговые периоды 2018 и 2019 гг. отсутствовали доходы от реализации.

«Это значит, что, по всей видимости, эти организации, скорее всего, осуществляли какие-то инвестиции либо стартапы, и у них сверхприбыли как таковой не было. Наверное, это несправедливо будет», — прокомментировала представитель комитета.

Также исключаются из числа налогоплательщиков кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых на 1 января 2023 г. осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Центрального банка или Агентства по страхованию вкладов. Кроме того, исключаются организации-застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан, а именно организации, которые в 2021 и 2022 гг. не осуществляли выплаты дивидендов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, депутаты большинством голосов поддержали поправки и законопроект во втором чтении.

Кроме того, парламентарии одобрили во втором чтении проект закона-спутника — «О внесении изменений в часть первую и статью 270 части второй Налогового кодекса РФ». Эти поправки предусматривают возможность вводить отдельными законами налоги разового характера, вроде налога на сверхприбыль.

В третьем чтении оба законопроекта планируют рассмотреть 21 июля.

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