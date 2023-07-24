Методику для расчета вреда рыбе планируют улучшить

Оценку регулирующего воздействия проходит проект изменений в методику, применяемую для расчета размера вреда водным биоресурсам от различной деятельности.

Методика утверждена приказом Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238, в силу она вступила в 2021 г. Поправки в документ подготовлены федеральным агентством и размещены на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается, в частности, исключить требования по расчету размера вреда водным биоресурсам и среде их обитания для видов деятельности, при которой наносится незначительный вред. А также для видов деятельности, являющихся мерами по сохранению ВБР и среды их обитания.

Кроме того, предусмотрены мораторий для объектов гидроэнергетики на пять лет, уточнение определения коэффициента промыслового возврата в ряде формул, дополнение методики другими уточняющими положениями.

Сейчас документ проходит оценку регулирующего воздействия. Организации в сфере рыбного хозяйства приглашают направить в Минэкономразвития позиции «о дополнительных расходах, связанных с реализацией проектируемого регулирования». Также бизнес просят указать наличие в проекте акта избыточных обязанностей, запретов и ограничений. Представленные позиции учтут при подготовке заключения.

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