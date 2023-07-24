Три участка для любительского лова разыграют на Сахалине

В Сахалинской области объявлен конкурс на два речных и один морской участок для организации любительского рыболовства. Заявки принимаются до 7 сентября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из рыболовных участков, площадью 5 га, находится на реке Мерея в Корсаковском районе. Два других РВУ, площадью по 10 га каждый, расположены в Томаринском районе — на реке Красногорке и в акватории Татарского пролива, рядом с поселком Томари.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Критерии для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников. Участки предоставляются на 20 лет.

Напомним, ранее на конкурс выставили еще два участка для организации рыбалки в регионе. Итоги предполагается подвести в конце августа.

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