Регулятор рассчитывает продолжить доработку законодательства о рыболовных участках

С внесением в закон о рыболовстве изменений по перезаключению договоров на рыболовные участки процесс подготовки поправок не закончится: необходимо также привести в соответствие границы РЛУ, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов на заседании комитета Совета Федерации.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал изменения закона о рыболовстве по торгам в рыбной отрасли. Рассмотрение поправок верхней палатой парламента запланировано на 19 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ в том числе предусматривает возможность перезаключения договоров на рыболовный участок на новый срок без торгов (то есть без конкурсов и аукционов). И в этом смысле новый закон очень важен для рыбацкого сообщества, заявил активно выступавший за принятие поправок сенатор Борис Невзоров.

«Принцип один: если ты добросовестный, если ты соблюдаешь те критерии добросовестности, которые записаны в законе, то ты имеешь право на автоматическое продление договора. Если новые участки, если не соответствуешь — на аукцион, пожалуйста, участвуйте, выигрывайте», — прокомментировал новеллы замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Теперь предстоит серьезная работа по подзаконным актам, отметили участники заседания комитета. Однако этим дело не ограничится. Требуются еще законодательные изменения по приведению в соответствие границ рыболовных участков, обратил внимание заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Созданная рабочая группа совместно с сенаторами как раз указывала на то, что нужно привести в соответствие все границы РЛУ, чтобы при переоформлении не возникало сложностей, сообщил замглавы федерального агентства.

На финальной стадии подготовки нынешнего закона решено было в сентябре внести в законодательство дополнительные поправки, сообщил Василий Соколов. Он попросил парламентариев о поддержке в этом вопросе.

Председатель комитета Александр Двойных согласился с необходимостью продолжить деятельность профильной рабочей группы. Также планируется обеспечить со стороны сенаторов мониторинг реализации принятых изменений.

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