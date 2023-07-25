Камчатским рыбакам отвели больше времени на горбушу

Предприятия Усть-Камчатского района получили дополнительное время для промысла горбуши. С этой целью начало проходного периода, когда вылов запрещен, в Камчатском заливе и реке Камчатка отложено на четыре дня — до 28 июля.

Решение перенести сроки действия временного запрета на промысел лососевых краевая комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб приняла в связи с высокими подходами горбуши. По информации регионального министерства рыбного хозяйства, для дополнительного освоения объемов транзитной рыбы проходной период в Камчатском заливе и реке Камчатка, который должен был начаться 24 июля, теперь будет действовать с 28 июля по 10 августа.

Глава краевого минрыбхоза Андрей Здетоветский отметил, что корректировка ранее принятых мер регулирования отталкивается от оперативной обстановки на промысле.

«Стратегией промысла был предусмотрен период пропуска по срокам хода поздней формы нерки и кеты для заполнения нерестилищ реки Камчатка. Но, учитывая тот факт, что мы фиксируем достаточно высокие подходы горбуши и сейчас продолжается достаточно интенсивный промысел, комиссия приняла решение о том, чтобы продлить время рыбодобывающим компаниям для освоения данного вида», — рассказал министр.

По его словам, в будущем комиссия может принять решение о сокращении запретного периода — при условии пропуска достаточного объема поздней формы кеты и нерки. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края, возможность дальнейшей коррекции сроков проходного периода станет понятна после заключения, которое рыбохозяйственная наука сделает по итогам облетов Усть-Камчатского района.

По состоянию на 20 июля рыбодобывающие предприятия Камчатского края выловили порядка 170 тыс. тонн лососей. Прогноз отраслевой науки на путину-2023 для региона составляет 383 тыс. тонн.

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