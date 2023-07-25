Ученые АНТКОМ продолжают дискуссии по крилю и клыкачу

В Индии состоялись совещания двух рабочих групп Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Обсуждались подходы к изучению запасов и промысла ценных ресурсов — клыкача и криля.

Мероприятия проходили с 26 июня по 14 июля в городе Кочи. Участие приняли специалисты из 20 стран — членов АНТКОМ, а также ряд сотрудников секретариата комиссии. Россию представляла начальник отдела промысловой электронной техники морских исследований и промышленного рыболовства Атлантического филиала ВНИРО Светлана Касаткина.

На заседания Рабочей группы по статистике, анализу и моделированию (WGSAM) представили 27 рабочих документа, в том числе два российских. Традиционно вопросами повестки стали подготовка рекомендаций для Научного комитета комиссии и его рабочих групп по использованию количественных методов оценки запасов клыкача, криля и ледяной рыбы; обзор научных программ, выполняемых в зоне Конвенции АНТКОМ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, самой дискуссионной темой остается стандартизация ресурсных исследований клыкача. Она имеет принципиальное значение для всей стратегии развития научных программ в зоне Конвенции АНТКОМ, прежде всего, в отношении клыкача в районах с недостаточным объемом данных.

В филиале обратили внимание, что вопрос стандартизации остро стоит для съемки антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni) в Восточной Антарктике (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2). Эта съемка выполнялась с участием семи судов из пяти стран и была приостановлена с сезона 2018/2019 гг. в связи с целым рядом вопросов в отношении эффективности мониторинга.

АНТКОМ разрабатывает подходы к пересмотру стратегии управления промыслом криля. Поэтому неотъемлемой частью тематики WGSAM в последние годы стали методические аспекты оценки запасов криля на примере подрайона Антарктического полуострова (подрайон 48.1). Группа продолжила обсуждение вопросов параметризации обобщенной модели вылова (GYM), используемой для прогнозирования состояния запасов и оценки его доли, которая может быть выловлена при условии долгосрочной устойчивости запаса и промысла.

По материалам российских работ обсудили спорность репрезентативности ряда параметров модели GYM, прежде всего — моделирования огив селективности и оценок пополнения криля за счет использования промысловых орудий лова с разным размером ячеи по отношению к стандартному научному тралу.

«Было показано, что функция селективности, используемая в модели GYM, по ряду значимых факторов не дает адекватного описания процесса лова криля, тем более для ее практического использования в задачах управления ресурсами криля. Предложения в отношении исследований селективности орудий лова при облове криля также были представлены в российских документах», — отметили в АтлантНИРО.

Группа разработала план исследований в соответствии с ее тематикой на ближайшие два года.

Рабочая группа по экосистемному моделированию и управлению (WGEMM) рассмотрела состояние промысла криля, вопросы управления его ресурсами, происходящие климатические изменения, вопросы пространственного планирования (морские уязвимые экосистемы; данные, собранные в поддержку пространственного планирования морских охраняемых районов (МОР)). На группу было представлено 58 рабочих документов, включая три российских.

В основном группа сосредоточилась на разработке подходов к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1). Особое внимание уделили оценке рисков пространственного квотирования допустимого вылова криля, а также ревизии системы сбора данных по экосистемному мониторингу (данные CEMP).

Самыми дискуссионными стали вопросы управления ресурсами криля. Результаты работы группы показали, что такие ключевые вопросы управления промыслом, как пространственная и временная изменчивость распределения криля, состояние и динамика популяций хищников, питающихся этими рачками (китообразные, пингвины, котики и другие) требуют дальнейшего изучения.

Разработка подходов к управлению добычей криля, в частности, к пространственному подразделению допустимого вылова, ведется исходя из научно необоснованной гипотезы о влиянии промысла на зависимых хищников и необходимости подразделения промыслового сезона на зимний период и летний периоды с резким ограничением вылова в период с января по апрель (летний период), подчеркнули в АтлантНИРО.

В филиале отметили, что в российских документах использованы результаты экспедиционных исследований в 69 рейсе СТМ «Атлантида» и данные многолетнего анализа пространственно-временной динамики переноса криля и ледовой обстановки в подрайонах 48.1 и 48.2.

Россия представила научно обоснованные данные, ставящие под сомнение возможность воздействия современного промысла криля как на его ресурсы, так и на популяции зависимых хищников, в том числе в летний период, сообщили в АтлантНИРО. При этом подчеркивается необходимость разработки гипотезы о структуре запаса криля в районе 48 с учетом пространственно-временных закономерностях распределения рачков.

WGEMM подготовила план работы на ближайшие пять лет, направленный на решение первоочередных задач по управлению ресурсами криля. План включает исследования переноса криля, стандартизацию его ресурсных съемок, изучение конкуренции промысла и зависимых хищников за ресурс криля, разработку гипотезы о структуре запаса криля в районе 48, ревизию экосистемного мониторинга CEMP.

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