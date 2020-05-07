07 мая 2020 года

«Атлантида» собрала богатый материал по крилю

В Калининград вернулось научно-исследовательское судно «Атлантида», собиравшее информацию о запасах криля в антарктической части Атлантики. Задание экспедиции выполнено в полном объеме.

Рейс «Атлантиды» знаменует возобновление отечественных экспедиционных исследований криля - главного промыслового ресурса Южного океана, подчеркнули в Атлантическом филиале ВНИРО (АтлантНИРО). По его данным, таких работ не проводили 17 лет.

«По результатам рейса получена научно-обоснованная информация о современном состоянии биомассы и закономерностям распределения криля с учетом условий среды в подрайонах Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов, включая основные участки современного промысла криля. Получена научная информация для разработки технологии комплексной переработки криля при производстве пищевой, кормовой, технической продукции и биологически активных веществ», - рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

Кроме того, с борта НИС проведено первое российское инспектирование зарубежного лицензируемого судна, ведущего промысел криля в зоне Конвенции АНТКОМ. Это позволило России стать шестым членом АНТКОМ, имеющим аккредитованных инспекторов и выполняющим инспектирование в зоне конвенции, отметили в филиале.

Fishnews