Рыбакам дали инструкцию по оформлению ветсертификата через «Одно окно»

Россельхознадзор направил рыбопромышленникам информацию о том, как подготовиться для успешной подачи заявления на выдачу ветеринарного сертификата на экспорт через соответствующий сервис ИС «Одно окно» РЭЦ.

Эти сведения в отраслевые объединения разослало Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Инструкция содержит информацию о регистрации во ФГИС «ВетИС», аттестации поднадзорного объекта на экспорт и его наличии в реестре экспортеров компонента «Цербер», разрешении на вывоз продукции (при необходимости) и других требованиях.

Как сообщает корреспондент Fishnews, письмо ведомства направлено в Ассоциацию добытчиков минтая, Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Напомним, Россельхознадзор готовится с 1 сентября предусмотреть подачу заявок на выдачу разрешений на вывоз и ветеринарных сертификатов исключительно через информационную систему «Одно окно».

Текст инструкции смотрите в прикрепленном файле.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews