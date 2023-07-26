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Промысел краба на Дальнем Востоке

Краболовам обновили обязательства под вторую волну аукционов

Правительство утвердило требования к объектам инвестиций, которые должны будут строить победители новых крабовых аукционов. Это не только промысловые суда, но и логистические комплексы. ТЕКСТ ДОКУМЕНТА.

Требования к проектам победителей новых аукционов по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях утверждены постановлением правительства от 22 июля 2023 г. № 1191. Новый документ пришел на смену постановлению от 28 августа 2019 г. № 1112, которое использовалось в первую волну торгов.

На этот раз, по замыслу властей, получатели долей квот будут строить не только промысловые суда, но и логистические комплексы в морских портах — в зависимости от приобретаемого на торгах лота (наполнение лотов и объекты инвестиций для их покупателей определены распоряжением правительства от 14 июня 2023 г. № 1575).

Как и в первую волну крабовых торгов, проекты победители аукционов должны реализовать на территории России. При этом теперь оговорено, что строительство должно стартовать не позднее года с даты заключения договора на долю квоты, сообщает корреспондент Fishnews.

Ограничена и давность начала реализации проекта. Победители новых аукционов, получающие квоты под строительство судов, должны приступить к постройке не раньше марта 2023 г. Под началом строительства понимается закладка киля.

Необходимо будет соблюдать требования к локализации, определенные постановлением правительства от 17 июля 2015 г. № 719. Причем речь идет о показателях, действующих на дату подачи заявки на участие в торгах.

Логистические комплексы должны быть возведены на территории прибрежного региона, который относится к соответствующему рыбохозяйственному бассейну. Под началом стройки понимается получение разрешения на строительство.

На реализацию проекта отводится пять лет — вместе с регистрацией имущественных прав на объект.

Примерная стоимость проекта по постройке судна и крупного логистического комплекса должны быть не меньше 1 млрд рублей, малого логистического комплекса — от 300 млн рублей.

Суда могут быть как живовозами, так и процессорами, длина краболовов должна составлять свыше 50 метров. По сравнению с первым этапом требования к краболовам не изменились.

Для логистических комплексов установлены требования по длине ГТС (не менее 300 метров для крупного комплекса и не меньше 100 метров для малого). Необходимы будут холодильное помещение или помещения (на 25 тыс. тонн единовременного хранения для крупного комплекса и 5 тыс. тонн для малого), обеспечение передержки живых водных биоресурсов не менее чем на 200 тонн, контейнерная площадка (на 400 рефконтейнеров для крупного комплекса и 50 для малого).

Текст постановления правительства смотрите в прикрепленном файле.

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