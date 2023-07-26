Рыбным поставкам из недружественных стран сократили ассортимент

Правительство дополнило список продукции, которая попадает под продовольственное эмбарго. В перечень вошли готовая, консервированная рыба, ракообразные, моллюски.

Изменения в перечень продукции из недружественных стран, на ввоз которой действует запрет, внесены постановлением от 20 июля 2023 г. № 1173. В список включили коды ТН ВЭД ЕАЭС 1604 «Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы» и 1605 «Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные». Новое постановление правительства вступит в силу со 2 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что запрет ввоза распространяется на продукты, происходящие из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Великобритании.

В Росрыболовстве уже заявили, что ограничения освободят рыночные ниши, в том числе в премиальном сегменте, для отечественных производителей. Также сохраняются поставки из зарубежных стран, за исключением недружественных, отметили в пресс-службе ведомства.

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