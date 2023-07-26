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Госдума приняла закон о создании в России единой комплексной системы мониторинга окружающей среды

Закон о единой системе экомониторинга прошел Госдуму

Госдума приняла закон о создании в России единой государственной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды. Заказчиком системы станет Минприроды.

Депутаты поддержали изменения в закон «Об охране окружающей среды», направленные на создание единой комплексной системы мониторинга. Поправки были разработаны Министерством природных ресурсов и экологии.

Система предназначена для оперативного и максимально полного информирования граждан и органов власти о состоянии и загрязнении окружающей среды. Данные будут поступать из информационных систем Росгидромета, Росводресурсов, Росприроднадзора, Рослесхоза, Роснедр и других источников, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

«Законопроект очень важный. Через полтора года максимум каждый на планшете, либо на сотовом телефоне может увидеть состояние окружающей среды в своем регионе, муниципалитете, на своей улице, своем объекте», — заявил заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Александр Коган.

Планируется, что отдельным актом правительства будут определены порядок доступа к информации, ее состав, а также порядок, сроки, периодичность ее размещения в системе. Заказчиком информационной системы станет Минприроды, оператором определена публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Система будет создаваться на единой цифровой платформе РФ «ГосТех».

«Экологическая информация должна быть открытой и доступной. Единая цифровая система обеспечит сбор данных с самых разных источников по 15 существующим и одной планируемой подсистеме экологического мониторинга. Например, о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, недр, озера Байкал, о местах размещения отходов. Она позволит повысить качество данных, оперативно получать и реагировать на информацию о загрязнениях, выявлять и фиксировать нарушения», — прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов.

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