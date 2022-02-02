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В России решено создать комплексную систему мониторинга качества окружающей среды

Единую систему экомониторинга закончат к следующему десятилетию

В России решено создать комплексную систему мониторинга качества окружающей среды. Пилотный сервис должен заработать в 2022 г., а полностью завершить создание системы планируется к 2030 г.

Система экологического мониторинга должна обеспечить сбор информации о состоянии окружающей среды по всей стране, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. К 2030 г. система свяжет данные о воде, почве, воздухе, недрах, выбросах и поглощении парниковых газов, а также источниках негативного воздействия на окружающую среду и объектах накопленного экологического вреда. Речь идет в том числе о сведениях из других информационных систем.

Сейчас такие базы носят разрозненный характер, государство между тем должно располагать «единой экологической информацией в режиме реального времени», заявила курирующая природоохранный блок вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ответственной за реализацию проекта определена ППК «Российский экологический оператор» (занимается «мусорной реформой»).

Для работы системы будут интегрированы информационные ресурсы министерств и ведомств, регионов, других участников государственного экологического мониторинга.

В 2022 г. предстоит сформировать нормативную основу информационной системы. Также в этом году должен быть запущен пилотный сервис, включающий функционал для мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах. Затем отработанные принципы и технологии должны распространиться на другие города — участники федерального проекта «Чистый воздух».

До 2024 г. будет создана единая информационная система и проведена ее интеграция с другими системами госорганов. Также на этом этапе будет обеспечен доступ для граждан и юридических лиц.

«В результате к 2030 году, после объединения, а также развития сети сбора данных, ее актуализации и увеличения числа точек контроля, будет создана комплексная система мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе кабмина.

Напомним, что в декабре правительство утвердило правила размещения в открытом доступе экологической информации. Такие данные власти должны публиковать на своих сайтах.

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